Комерсанти на Миколаївщині ухилялися від сплати податків, держбюджет втрачав до 10 млн грн щомісяця, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що фірма, яка займається експортом сільськогосподарської продукції за кордон, протягом 2018-2019 років фіктивно проводила частину фінансових операцій. Через це у комерційної структури безпідставно формувався податковий кредит, який потім відшкодовувався із державного бюджету.

За оперативною інформацією, середньомісячний "тіньовий" обсяг нелегальних фінансових операцій становив понад 50 мільйонів гривень. Унаслідок чого державний бюджет втрачав до 10 мільйонів гривень щомісяця.

Під час проведення слідчих дій в офісі комерційної структури, за місцем знаходження виробництва, а також у домоволодіннях та у приватних автомобілях фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документацію та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт №1210 відкине українську податкову систему на 7 років назад, - Южаніна

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.





