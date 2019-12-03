Світ показився: одяг дорожчий за спецтехніку. В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вам покажу приклади міжнародного обміну інформацією. От скільки ви думаєте коштують ці 2 крани Liebherr 1030 та PPM 400? Імпортер стверджує, що по 4400 євро кожен. Вам у це віриться? Ну от і мені якось не дуже. Зробили спільно із The Security Service of Ukraine запити до продавців - реальна вартість 60 000 та 26 500 евро. Ще й написано на інвойсах "оплачено готівкою". Склали протоколи, штраф 100% вартості і конфіскація. Я б виклав відповіді продавця кранів, але персональна інформація там...", - написав він.





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Крім того, Нефьодов зазначив, що нині ще почали робити запити на деякі tax free, коли бачимо, що кур‘єри "тягнуть на десятки тисяч євро елітного одягу літаками для бутиків".

"Ось це на фото - майже 70 000 євро (дорожче реальної вартості спецтехніки - світ показився). Французькі правоохоронці оперативно дали чеки, товар вилучено...", - додав глава Держмитниці.



Фото: Нефьодов/Facebook