Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
03.12.19 10:26

В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про "контрабанду тижня". ФОТОрепортаж

Глава Державної митної служби Максим Нефьодов розповів про спробу ввезення в країну дорогих імпортних товарів за заниженою вартістю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вам покажу приклади міжнародного обміну інформацією. От скільки ви думаєте коштують ці 2 крани Liebherr 1030 та PPM 400? Імпортер стверджує, що по 4400 євро кожен. Вам у це віриться? Ну от і мені якось не дуже. Зробили спільно із The Security Service of Ukraine запити до продавців - реальна вартість 60 000 та 26 500 евро. Ще й написано на інвойсах "оплачено готівкою". Склали протоколи, штраф 100% вартості і конфіскація. Я б виклав відповіді продавця кранів, але персональна інформація там...", - написав він.

В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про контрабанду тижня 01
В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про контрабанду тижня 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Везли шампуню на $2,5 тис., але наївні французи прикріпили інвойс з реальними цінами в 20 разів більшими за заявлені, - Нефьодов про "контрабанду тижня". ФОТОрепортаж

Крім того, Нефьодов зазначив, що нині ще почали робити запити на деякі tax free, коли бачимо, що кур‘єри "тягнуть на десятки тисяч євро елітного одягу літаками для бутиків".

В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про контрабанду тижня 03

"Ось це на фото - майже 70 000 євро (дорожче реальної вартості спецтехніки - світ показився). Французькі правоохоронці оперативно дали чеки, товар вилучено...", - додав глава Держмитниці.

В Україну намагалися ввезти крани Liebherr за заниженою вартістю в 4,4 тис. євро за штуку, - Нефьодов про контрабанду тижня 04
Фото: Нефьодов/Facebook

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100