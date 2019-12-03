Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
03.12.19 11:29

У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція. ФОТОрепортаж

Біля входу до магазину, який спеціалізується на продажі хутра, виявили повішену тушу вівці з розпоротим животом. УВАГА! Фото містить сцени насильства і не рекомендується до перегляду особам зі слабкою психікою, вагітним і неповнолітнім.

У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Харкові.

Повідомлення про подію надійшло до Київського відділу поліції 3 грудня близько 7:30. На вулицю Маяковського виїхала слідчо-оперативна група. Працівники поліції наразі працюють на місці пригоди.

Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Київського відділу поліції. Всі обставини та особи зловмисників наразі встановлюються.

У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Житель Хмельниччини прив'язав собаку до буксирувального троса та волочив його по асфальту за своїм автомобілем. ВІДЕО камер спостереження

Нагадаємо, що від 4 серпня 2017 року Україна ввела кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція 02
Фото: сайт міста Харкова

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100