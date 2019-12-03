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03.12.19 11:41

Суддя Деснянського райсуду Києва Журавська, що виносила рішення проти майданівців, може увійти до складу комісії з оновлення ВККС. ФОТО

Суддя Деснянського районного суду Києва Олена Журавська, що виносила рішення проти учасників Революції Гідності, може увійти до складу комісії з оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Prosud.

"У часи Майдану Журавська обирала запобіжний захід 19-річному Сергію Мартинюку, якого затримали на Інститутський. За словами прокурора, юнак був агресивним та самотужки побив понад 100 правоохоронців, докази цього – вилучені каска і кофта. Суддя Журавська відправила хлопця до СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Під час співбесіди Журавська переконувала ВККС, що Мартинюк не був проти ув'язнення і взагалі не вважала його учасником Майдану.

Судила Журавська й учасників поїздки Автомайдану до Межигір’я. Вона на три місяці позбавила водійських прав О. Сємак. Справа слухалась за відсутності водійки, а в матеріалах було пропущене прізвище інспектора ДАІ, котрий виписував протокол.

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На думку Громадської ради доброчесності, постанова є невмотивованою. Тут Журавська теж стверджувала, що навіть не здогадувалась, що ця справа стосується подій Майдану.

Зараз Журавська – секретар Ради суддів, як й інші члени ради, вона може увійти до складу конкурсної комісії, яка разом зі міжнародними експертами обиратиме членів нової ВККС.

Суддя Деснянського райсуду Києва Журавська, що виносила рішення проти майданівців, може увійти до складу комісії з оновлення ВККС 01
Суддя Деснянського райсуду Києва Журавська, що виносила рішення проти майданівців, може увійти до складу комісії з оновлення ВККС 02

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