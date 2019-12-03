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03.12.19 15:21

Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів. ФОТО

В одній зі шкіл Бучі на Київщині між двома учнями стався конфлікт, який вони намагалися вирішити за допомогою газових балончиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Київської області.

Правоохоронці встановили, що газові балончики "Терен-4" пронесли в школу і розпорошили учні 9-го класу. Між ними виникла словесна перепалка і вони не придумали нічого кращого, як розпорошити їдкий газ у приміщенні школи.

В результаті, один поверх навчального закладу евакуювали, а в ході необдуманого вчинку підлітків постраждали 15 дітей. Їх доставили в лікарню і діагностували опіки очей. На щастя, не серйозні.

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Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів 01
Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів 02
Школярі в Бучі влаштували бійку із застосуванням газових балончиків: постраждали 15 учнів 03

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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