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03.12.19 18:19

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для В'ятровича, - робота ВР 3 грудня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада вирішила працювати до розгляду всіх питань порядку денного.

Далее Рада досрочно прекратила полномочия нардепов от СН Кучера и Кубракова.

Затем парламентарии приняли новые ПДД для лиц, передвигающихся в колесных креслах.

Вместе с тем, Зеленский подал в Раду законопроект о преступном сообществе: "За статус "вор в законе" - уголовная ответственность".

Зранку в Раді В'ятрович (ЄС) склав присягу нардепа, а нардепів Полякова, Скороход, а також Іванісова виключили з фракції "Слуги народу".

Потім Рада ухвалила поправки в закон про ДБР.

Тим часом, активісти пікетували Раду з вимогою скасувати закони про детінізацію розрахунків: "ФОП теж людина".

Далі Рада достроково припинила повноваження нардепів від СН Кучера і Кубракова.

Потім парламентарії ухвалили нові ПДР для осіб, що пересуваються в колісних кріслах.

Разом із тим, Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинне спільноту: "За статус "злодій в законі"- кримінальна відповідальність".

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 01

Спікер Дмитро Разумков і Михайло Радуцький (СН).

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 02

Глава комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН, сидить, друга зліва) щось пояснює Юрію Камельчуку (СН). Тим часом Павло Халімон (СН, сидить впівоберта) спілкується з Юлією Гришиною (СН, стоїть).

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 03

Співголова ЄС Артур Герасимов і Софія Федина.


Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 04

Ранкові вітання нардепів: "фермер з Коломойського району" Володимир Тимофійчук (СН, крайній зліва у верхньому ряду, в курточці), Олександр Ткаченко (СН, по центру в окулярах), перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 05

Ткаченко вітається з Разумковим.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 06

Петро Порошенко спілкується з Софією Фединою, поки Іванна Климпуш-Цинцадзе щось розповідає колезі.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 07

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 08

Разумков продовжив ранковий обхід сесійної зали. До нього підійшов поспілкуватися Герасимов.


Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 09

Нардепи сходяться на засідання Ради.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 10

Розмова першого віце-спікера Руслана Стефанчука і глави фракції СН Давида Арахамії.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 11

Володимир В'ятрович складає присягу нардепа.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 12

В'ятровича зустріли у фракції ЄС з розпростертими обіймами, зокрема Софія Федина.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 13

Вадим Новинський (позафракційний, крайній праворуч), Дмитро Шпенов (позафракційний, по центру) і Дмитро Шенцев (позафракційний, крайній зліва).

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 14

Глава "Батьківщини" Юлія Тимошенко про щось замислилася в оточенні своїх колег по фракції.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 15

Тимошенко виступає з трибуни Ради.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 16

Порошенко виступає з трибуни Ради.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 17

Олександр Дубинський (СН) спостерігає за колегами.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 18

Святослав Вакарчук ("Голос"), Андрій Парубій (ЄС) та Петро Порошенко (ЄС).

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 19

Тим часом під Радою проходить мітинг.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 20

Активісти вимагають скасувати закони про детінізацію розрахунків.

Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 21
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 22
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 23
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 24
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 25
Вітальний поцілунок Стефанчука і Третьякової, замислена Тимошенко і розпростерті обійми Федини для Вятровича, - робота ВР 3 грудня 26

Фото: Цензор.НЕТ

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