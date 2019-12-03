"Укртранснафта" продовжила на 10 років контракт на транзит російської нафти. ФОТО

Про це повідомила пресслужба "Укртранснафти" у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Відповідну додаткову угоду було підписано 3 грудня.

"3 грудня 2019 року АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" уклали додаткову угоду до договору про надання послуг з транспортування нафти територією України, яка продовжує його дію на десять років – ‪з 1 січня 2020 року до 1 січня 2030 року", - зазначено в повідомленні української компанії.

Документ підписаний генеральним директором "Укртранснафти" Миколою Гавриленком і віцепрезидентом "Транснефти" Сергієм Андроновим у ході міжнародної конференції "Енергетика в 21 столітті", яка триває у в Хорватії.

Окрім пролонгації договору, додаткова угода між АТ "Укртранснафта" і ПАТ "Транснефть" актуалізує низку його положень з врахуванням поточного стану змін на ринку послуг з транспортування нафти в регіоні. При цьому базові принципи співробітництва між АТ "Укртранснафта" та ПАТ "Транснефть" залишились без змін, зокрема такі, як порядок оплати послуг і механізм взаємодії на рівні технічних служб двох нафтотранспортних операторів.

"Укладення додаткової угоди гарантує безпечну та сталу роботу нафтотранспортної системи України на довгостроковій основі, створює підґрунтя для завантаження системи магістральних нафтопроводів Товариства транзитними обсягами нафти в напрямку країн Європи і забезпечує довгострокове стабільне джерело доходів Укртранснафти", - підсумували в компанії.

Під час зустрічі оператори нафтотранспортних систем також обговорили перспективи подальшого співробітництва.

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