У Бучі в результаті ДТП за участю маршрутки загинули двоє людей, троє госпіталізовані, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.





За попередньою інформацією, водій Porsche допустив зіткнення, виїжджаючи з другорядної дороги. В результаті ДТП загинули два пасажири рейсового мікроавтобуса, ще трьох госпіталізували.

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