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03.12.19 17:06

У Бучі в результаті ДТП за участю маршрутки загинули двоє людей, троє госпіталізовані, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У місті Буча Київської області близько 15:00 сталося зіткнення маршрутного автобуса "Рута" і легкового автомобіля Porsche Cayenne.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Бучі в результаті ДТП за участю маршрутки загинули двоє людей, троє госпіталізовані, - Нацполіція 01
У Бучі в результаті ДТП за участю маршрутки загинули двоє людей, троє госпіталізовані, - Нацполіція 02

За попередньою інформацією, водій Porsche допустив зіткнення, виїжджаючи з другорядної дороги. В результаті ДТП загинули два пасажири рейсового мікроавтобуса, ще трьох госпіталізували.

У Бучі в результаті ДТП за участю маршрутки загинули двоє людей, троє госпіталізовані, - Нацполіція 03

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У Бучі в результаті ДТП за участю маршрутки загинули двоє людей, троє госпіталізовані, - Нацполіція 04
У Бучі в результаті ДТП за участю маршрутки загинули двоє людей, троє госпіталізовані, - Нацполіція 05

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