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04.12.19 10:52

Бізнесмена з Грузії знайдено мертвим у покинутому колодязі під Києвом: затримано двох ймовірних пособників убивства. ФОТО

У Київській області в покинутому колодязі виявили тіло бізнесмена з Грузії, який незадовго до зникнення прибув до Києва у справах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Як відомо, іноземець ввечері, 26 листопада 2019 року, сів у автомобіль в центрі Києва і поїхав в невідомому напрямку. Після цього він перестав виходити на зв'язок.

За підозрою в пособництві в умисному вбивстві грузинського бізнесмена затримали двох жителів Київської області. За версією слідства, вони допомогли заховати тіло вбитого бізнесмена в покинутому колодязі і знищити речові докази.

Бізнесмена з Грузії знайдено мертвим у покинутому колодязі під Києвом: затримано двох ймовірних пособників убивства 01

Відомо, що громадянин Грузії був застрелений. Мотиви та обставини вбивства поки невідомі.

Затриманих взяли під варту на два місяці без права на заставу.

Зараз вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до злочину, а також мотиви і обставини його скоєння.

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