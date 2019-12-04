Нардепа від ОПЗЖ Кальцева впіймано на багаторазовому кнопкодавстві під прикриттям аркуша паперу. ФОТО

Про це повідомляє "ЧЕСНО", інформує Цензор.НЕТ.

За спостереженнями журналістів, Кальцев вісім разів порушив процедуру особистого голосування під час голосування на ранковому пленарному засіданні щодо законопроєкту про вдосконалення діяльності ДБР та один раз під час реєстрації народних депутатів на вечірнє засідання.

Журналісти показують скриншот відео, де видно як Кальцев, не маючи сусіда-депутата на місці, голосує за нього, прикриваючи руку аркушем. Сусідом є Олександр Пономарьов, який 14 листопада, за твердженням активістів, голосував за Кальцева.











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Зазначається, що це вже шостий депутат від "ОПЗЖ", впійманий на кнопкодавстві за цю каденцію парламенту.

Крім того, 9 випадків кнопкодавства за день - це рекорд нинішнього скликання ВР.