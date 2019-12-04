6-поверхова будівля навчального корпусу коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу горить в Одесі: є постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Держслужби України з НС, передає Цензор.НЕТ.

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"Орієнтовна площа пожежі 700 м.кв. Зараз до гасіння залучено 65 чоловік особового складу та 16 одиниць техніки. Проводиться евакуація", - йдеться в оприлюдненому о 10.49 повідомленні.

У ДСНС зазначили, що інформація про постраждалих унаслідок НП уточнюється.

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"Станом на 11:20, площа пожежі орієнтовно становить 1000 кв.м, існує загроза обвалення конструкцій і поширення вогню", - додали пізніше в ДСНС.

"Просто зараз горить будинок-пам'ятник архітектури на Троїцькій, 25, - пише Думська. - Як повідомляють очевидці, у вікні третього поверху видно полум'я. На місці НП багато диму. Шестиповерховий будинок на розі Пушкінської і Троїцької вулиць відомий як прибутковий будинок Асвадурова. Побудовано в 1914 році за проєктом архітекторів Чернігова і Гольденберга. Зараз там розміщується кілька фірм і установ, в тому числі інститут морської біології, одеська філія інституту археології НАН України та коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

На місці дуже багато швидких. Постраждали щонайменше 10 осіб. Офіційно в пресслужбі міськради на цей момент підтверджують госпіталізацію двох постраждалих в результаті пожежі. У зв'язку з подією мерія відклала засідання виконкому. Міський голова Геннадій Труханов прибув на Троїцьку.

Горять приміщення коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Всередині ще залишаються студенти. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі учні стрибали на припарковані машини з п'ятого поверху".

"У вогні і кабінети інституту морської біології. Співробітники говорять, що всередині можуть залишатися їхні колеги. "Все сталося раптово, пішов чорний чадний дим, ледве вибралися з будівлі", - розповів нам один з біологів.

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