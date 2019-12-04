Двоє мисливців з РФ порушили кордон на Харківщині в пошуках здобичі. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Патрулюючи ділянку в районі населеного пункту Уди, що у Золочівському районі Харківської області, прикордонний наряд помітив двох невідомих поблизу кордону. Охоронці кордону чоловіків одразу затримали. Виявилося, що двоє росіян, 1982 та 1985 років народження, щоб влаштувати незаконне полювання на території України, вирішили потай перетнути кордон з РФ в Україну. Чоловіки мали із собою рушницю та 25 набоїв до неї.





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Зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили. За незаконний перетин кордону, порушення правил використання об’єктів тваринного світу та порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення зброї, боєприпасів на іноземців складено відповідні адміністративні матеріали. Їхню подальшу долю вирішить суд.