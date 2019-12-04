ФСБ РФ намагалася завербувати жителя Маріуполя, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що українець був завербований під час перебування в Росії на заробітках. "Бесіду" із нашим співвітчизником проводив співробітник ФСБ РФ Петро Горохов. Через психологічний тиск, залякування, шантаж ефесбівець змусив українця погодитися на злочинну співпрацю.

"Російський "куратор" поставив заробітчанину завдання зі збору інформації про місця розташування і чисельність особового складу військових тренувальних таборів ЗС України та добровольчих батальйонів. Особливу увагу українець мав приділяти частинам, розташованим у прикордонних районах. Окремо він мав збирати дані про діяльність підрозділів СБУ", - йдеться в повідомленні.

Після повернення додому чоловік усвідомив протиправність і негативні наслідки такої співпраці. Він звернувся до СБ України і детально розповів про обставини свого вербування і поставлені розвідувальні завдання.

Оскільки чоловік добровільно повідомив органи безпеки України про втягнення до конфіденційного співробітництва з ФСБ РФ та не виконав жодного завдання іноземної спецслужби, то Шевченківський районний суд міста Києва звільнив його від кримінальної відповідальності на підставі ч. 2 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Водночас Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1. ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, полковнику Управління Федеральної служби безпеки РФ по Свердловській області Горохову Петру Володимировичу.

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