Розпочалася 11 ротація українського національного контингенту Місії ООН у Республіку Конго, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Полковник Мухаммад Буланбаєв наголосив, що кожен, хто подолав етапи відбору і своїми вмінням і сумлінністю виборов представляти українську державу в далекій африканській країні, є гідними її синами.

"Переконаний в тому, що наша ротація продовжить традиції сотень наших побратимів, які виконували завдання на далекому континенті. Своїм завзяттям у службі вони здобули заслужену повагу з-поміж контингентів Місії ООН, а невтомною роботою - у цивільного населення. Вірю, що всі поставлені перед нами завдання будуть виконанні бездоганно, адже для цього у нас все є - фаховість, психологічна стійкість та фізичний гарт", - зазначив полковник.

Після урочистого шикування понад сотню військовослужбовці першої групи українських миротворців вирушили до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

"Варто додати, що всім 250 військовослужбовцям, які проходитимуть службу в непростих кліматичних та санітарно-епідеміологічних умовах, зроблені необхідні щеплення", - повідомили в Міноборони.

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