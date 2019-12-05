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05.12.19 09:45

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для "Голосу", - день роботи ВР 4 грудня. ФОТОрепортаж

Вчора, 4 грудня, відбулося пленарне засідання Ради.

У ході вчорашнього засідання Рада підтримала присвоєння статусу УБД добровольцям, формування яких не увійшли до силових структур. Однак відразу ж глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що Рада внесе зміни в законопроєкт про надання добровольцям статусу УБД через "помилкову" поправку.

Потім Рада заборонила імпортувати електроенергію з Росії.

Робочий день Верховної Ради в об'єктиві фотокореспондента Цензор.НЕТ.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 01

Голосування нардепа.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 02

Олександр Ткаченко (СН) пробирається на робоче місце.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 03

Співголова фракції ЄС Ірина Геращенко спілкується зі спікером Дмитром Разумковим.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 04

Олександр Качура (СН), виступаючи з трибуни парламенту, закликав нардепів повісити у себе в кабінетах фото зруйнованих на Донбасі будівель.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 05

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 06

Сергій Власенко ("Батьківщина") щось шепоче Юлії Тимошенко ("Батьківщина"). Тим часом, Сергій Соболєв ("Батьківщина") вивчає якісь матеріали.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 07

Святослав Вакарчук ("Голос") і Галина Васильченко ("Голос") захоплені своїми гаджетами.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 08

Глава фракції СН Давид Арахамія спілкується зі спікером Дмитром Разумковим і першим віце-спікером Русланом Стефанчук. Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін очікує своєї черги.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 09

Бесіда Рахманіна і Разумкова.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 10
Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 11

Іванна Климпуш-Цинцадзе (ЄС).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 12

Глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (СН) спілкується з Давидом Арахамією.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 13
Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 14

Сергій Шахов (позафракційний).

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 15

Юлія Тимошенко.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 16

Матеріали в пресі розвеселили нардепів від "Голосу" Андрія Осадчука та Олександру Устінову.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 17

Ірина Геращенко просить Давида Арахамію про послугу: зробити фото фракції ЄС з іменинником Андрієм Лопушанським (ЄС, з квітами).

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 18

Нардепи від "Батьківщини": Сергій Тарута, Андрій Ніколаєнко, Валентин Наливайченко.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 19

Галина Третьякова розмовляє з колегами.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 20

Мар'ян Заблоцький (СН)


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 21

Микола Галушко (СН) з колегою.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 22

Ольга Овчиннікова (СН) пригощає колегу.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 23

Нардепи від СН: Микола Тищенко показує щось на смартфоні своїй колезі.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 24

Руслан Князевич (ЄС) розповідає, напевно, веселу історію.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 25

Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук в гостях у ЄС.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 26

Стефанчук вітається з Тетяною Цибою (СН).

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 27

Нардепи від СН: Ганна Бондар (сидить) і Елла Рєпіна (стоїть, впівоберта).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 28

"Прийом, мене чути?": Микола Галушко розмовляє по годиннику.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 29

Привітання нардепів.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 30

Нардепи від СН читають щось на смартфоні.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 31

Ростислав Павленко (ЄС) і Володимир В'ятрович (ЄС).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 32

Галина Третьякова з колегою.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 33

Розповідь Ігоря Марчука (СН, зліва) Олексію Жмеренецькому (СН, праворуч).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 34

Фракція ОПЗЖ: Юлій Іоффе стежить за журналістами.

Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 35

Михайло Радуцький, Гео Лерос і Сергій Бабак (всі із СН).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 36

Оператори налаштовують апаратуру.


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 37

Аліна Загоруйко (СН).


Власенко, що шепочеться з Тимошенко, послуга Арахамії Геращенко і сміхотлива газета для Голосу, - день роботи ВР 4 грудня 38

Сергій Рахманін залишився сам у секторі "Голосу"

Фото: Цензор.НЕТ

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