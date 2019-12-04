Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
04.12.19 17:02

Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Для мобільного госпіталю в прифронтовому Покровську необхідний ВАК апарат, щоб відкачувати гній у бійців із важкими пораненнями й ампутаціями.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтер Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній місяць ми зібрали на ВАК апарати для гнійного відділення, а наступного понеділка треба викупити ще один ВАК і відправити в прифронтовий мобільний госпіталь у м. Покровськ, куди відразу ж після поранень везуть наших бійців. ВАК ставлять на найважчі рани і на ампутовані кінцівки. Апарат дуже дорогий і життєво важливий для порятунку людини! Прайс апарату - 100 тис., мені віддають за 70 тис. з великою знижкою, витратні матеріали до нього дуже дорогі і коштують 1178 грн кожен. Я вкотре прошу Вас допомогти - за останні 3 місяці поранених багато з кульовими, осколковими і з ампутацією. Всі звіти, фото я публікую у себе на сторінці. Картка 4627 0551 5012 8394 Приват та 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталя", - написала вона, опублікувавши фото вже куплених апаратів.

Дивіться також: Завдяки допомозі громадян Київському військовому госпіталю купили апарат для відкачування гною, витратні матеріали та ліки. ФОТОрепортаж

Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 01

Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 02
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 03
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 04
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 05
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 06
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 07
Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 08

Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова 09

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100