Прифронтовому госпіталю в Покровську, куди в першу чергу везуть поранених, необхідний апарат для відкачування гною, - волонтер Юсупова. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє волонтер Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.

"За останній місяць ми зібрали на ВАК апарати для гнійного відділення, а наступного понеділка треба викупити ще один ВАК і відправити в прифронтовий мобільний госпіталь у м. Покровськ, куди відразу ж після поранень везуть наших бійців. ВАК ставлять на найважчі рани і на ампутовані кінцівки. Апарат дуже дорогий і життєво важливий для порятунку людини! Прайс апарату - 100 тис., мені віддають за 70 тис. з великою знижкою, витратні матеріали до нього дуже дорогі і коштують 1178 грн кожен. Я вкотре прошу Вас допомогти - за останні 3 місяці поранених багато з кульовими, осколковими і з ампутацією. Всі звіти, фото я публікую у себе на сторінці. Картка 4627 0551 5012 8394 Приват та 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова Наталя", - написала вона, опублікувавши фото вже куплених апаратів.

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