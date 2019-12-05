Бійці Операції Об'єднаних сил тренували навички маскування, - пресцентр. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, після нетривалого повторення теоретичних основ і принципів учасники заняття висунулися на навчальні місця.

"Люди й обладнання, важка бойова техніка і машини забезпечення, місця для проживання та пости для спостереження. Усе було заховано настільки добре, що знімальна група без допомоги інструкторів не змогла знайти низку замаскованих об’єктів, навіть заздалегідь знаючи, де вони", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Миколаївщині 57-ма ОМБр проводить командно-штабні навчання. ФОТОрепортаж

У хід ішли як штатні засоби, так і підручні предмети, усе, що можна знайти на місцевості. При цьому захована техніка працювала належним чином.

"Окремим, не менш цікавим питанням стало створення військових хибних об’єктів, що мають вводити в оману ворога. Ні вітер, ні перший сніг не стали перешкодою для тренування. Воїни впоралися з усіма завданнями", - повідомляють у пресцентрі.

Також дивіться: Український ракетний катер "Прилуки" провів спільне тренування в Чорному морі з французьким корветом "Commandant Birot". ВІДЕО+ФОТОрепортаж











Дивіться: Резервісти першої черги 93-ї ОМБр взяли участь у ротних навчаннях з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж



Фото: facebook.com/pressjfo.news