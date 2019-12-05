Cosmopolitan Ukraine звільнив заступницю головного редактора Пліхіну після її насмішок з похорону Героя України Волочаєва. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт видання.

"Увесь колектив українського видання журналу Cosmopolitan висловлює глибокі співчуття родині та всім близьким трагічно загиблого героя і щиро вибачається за текст, опублікований Євгенією Пліхіною на її особистій сторінці. Цей текст не стосується позиції бренду, ми дуже жалкуємо, що наша колега так вчинила. Ми категорично не поділяємо її думки", - йдеться в повідомленні.

"З огляду на ситуацію, що склалася, з 5 грудня 2019 року наше видання припиняє співпрацю з Євгенією Пліхіною - вона залишає посаду заступника головного редактора журналу Cosmopolitan", - пише видання.

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Зазначається, що бренд Cosmopolitan на боці свого народу в боротьбі за збереження незалежності і суверенітету, висловлює підтримку героям, які захищають Україну і поважає світлу пам'ять загиблих, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.

Як повідомлялося, заступниця головного редактора Cosmopolitan Ukraine Пліхіна у своєму пості у фейсбуці висміяла похорон Героя України Волочаєва.

Нагадаємо, 1 грудня диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, в результаті вибухів наші воїни зазнали поранень, несумісних із життям, і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.

Пізніше в СБУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинули двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочаєв і Дмитро Каплунов.