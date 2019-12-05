Чернівецька митниця виявила 200 тис. пачок сигарет на 5,5 млн грн у рулонах паперу, які везли з РФ у Румунію. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці України, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що тютюнові вироби були приховані в рулонах з паперу, які переміщувалися з Росії в Румунію.

До митного контролю було подано документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщується товар "Папір для гофрування немелований у рулонах". За результатами ідентифікаційного огляду вантажу було прийнято рішення проведення спільного поглибленого огляду, у ході якого встановлено факт приховування підакцизного товару.

Загалом виявлено підакцизного товару марок "NZ" та "ROTHMANS" у кількості 197 620 пачок загальною вартістю майже 5,5 млн грн.

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За цим фактом у відношенні водія, представника фірми-перевізника митники запровадили справу про порушення митних правил згідно з частиною першою статті 483 Митного кодексу України.