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05.12.19 16:19

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України продовжує системно протидіяти корупції в органах правопорядку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з матеріалами Головного управління та регіональних підрозділів з боротьби з корупцією та організованою злочинністю протягом 2019 було:

Зазначається, що серед викритих на зловживаннях працівників поліції – 18 керівників різних рівнів: починаючи від заступника начальника відділу.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 01

Так начальник одного із територіальних відділів Головного управління Нацполіції столиці за реєстрацію заяви про злочин отримав від потерпілого $15 тисяч.

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Хабар у $30 тисяч вимагав радник на громадських засадах Міністра внутрішніх справ за припинення досудового розслідування щодо власника мережі столичних ломбардів.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 02

Начальник одного з міжрайонних відділів управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області хотів отримати від мешканця обласного центру $20 тисяч за не притягнення його до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів.

Нещодавно, керівник одного з підрозділів карного розшуку Одеси разом із двома підлеглими вимагали у фігурантів проваджень різні суми неправомірної вигоди за уникнення відповідальності перед законом. Розцінки залежали від кваліфікації злочинів і стартували від $1 до 10 тисяч.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 03

Серед викритих на зловживаннях слідчих найбільші хабарі хотіли старший лейтенант відділення Головного управління Нацполіції Львівщини та слідчий Подільського управління Нацполіції столиці, які за "дахування" наркоторгівлі вимагали по $12 та $50 тисяч відповідно.

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За останні тижні СБУ викрила на одержанні неправомірної вигоди також кількох слідчих у Києві та на Харківщині.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 04

У столиці Служба затримала старшого слідчого Оболонського управління поліції. Зловмисник вимагав гроші за повернення громадянам автомобілів, вилучених у межах кримінальних проваджень.

На корупції "погорів" і слідчий одного з райвідділів Нацполіції Харківщини. За винагороду він обіцяв закрити провадження та не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 05

Дії слідчих кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК. Зловмисникам здійснено повідомлення про підозри.

Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 06
Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч 07
Фото: сайт СБУ

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