Цього року СБУ викрила на корупції 112 поліцейських, серед них 18 керівників. Максимальна сума хабаря - $ 50 тисяч. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з матеріалами Головного управління та регіональних підрозділів з боротьби з корупцією та організованою злочинністю протягом 2019 було:

розпочато 95 кримінальних проваджень щодо співробітників Нацполіції за вчинення злочинів корупційного характеру;

повідомлено про підозру у корупційних правопорушеннях 112 поліцейським;

звільнено із займаних посад 48 співробітників поліції;

засуджено до різних видів та строків покарань 41 поліцейського.

Зазначається, що серед викритих на зловживаннях працівників поліції – 18 керівників різних рівнів: починаючи від заступника начальника відділу.

Так начальник одного із територіальних відділів Головного управління Нацполіції столиці за реєстрацію заяви про злочин отримав від потерпілого $15 тисяч.

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Хабар у $30 тисяч вимагав радник на громадських засадах Міністра внутрішніх справ за припинення досудового розслідування щодо власника мережі столичних ломбардів.

Начальник одного з міжрайонних відділів управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області хотів отримати від мешканця обласного центру $20 тисяч за не притягнення його до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів.

Нещодавно, керівник одного з підрозділів карного розшуку Одеси разом із двома підлеглими вимагали у фігурантів проваджень різні суми неправомірної вигоди за уникнення відповідальності перед законом. Розцінки залежали від кваліфікації злочинів і стартували від $1 до 10 тисяч.

Серед викритих на зловживаннях слідчих найбільші хабарі хотіли старший лейтенант відділення Головного управління Нацполіції Львівщини та слідчий Подільського управління Нацполіції столиці, які за "дахування" наркоторгівлі вимагали по $12 та $50 тисяч відповідно.

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За останні тижні СБУ викрила на одержанні неправомірної вигоди також кількох слідчих у Києві та на Харківщині.

У столиці Служба затримала старшого слідчого Оболонського управління поліції. Зловмисник вимагав гроші за повернення громадянам автомобілів, вилучених у межах кримінальних проваджень.

На корупції "погорів" і слідчий одного з райвідділів Нацполіції Харківщини. За винагороду він обіцяв закрити провадження та не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності за шахрайство.

Дії слідчих кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК. Зловмисникам здійснено повідомлення про підозри.





Фото: сайт СБУ