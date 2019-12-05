Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Початок роботи пленарного засідання ВР 5 грудня
Нарада фракції СН
У президії ВР - спікер Разумков консультується з колегами
Депутатське вітання
Вид на депутатів зверху
У формі - нардеп від СН Микола Галушко
Депутатське спілкування
Богдан Яременко залишився на посту глави комітету у закордонних справах - за його відставку проголосувало 186 нардепів
Єлизавета Ясько, яка не стала главою комітету у закордонних справах
Керівництво фракції СН - Арахамія і Корнієнко
Бійка між членами СН Бужанським і Леросом
Фракція "Євросолідарності" вказує СН, що б'ються депутати їхньої фракції
Депутати СН обступили учасника бійки Бужанського
Фракція СН
Ірина Венедиктова і Сергій Бабак
До керівництва СН прийшла Інна Совсун з "Голосу"
Юрій Корявченков у ложі Кабміну
Депутатські секрети
Жестикуляція нардепів
Сектор "Євросолідарності"