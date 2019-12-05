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05.12.19 19:55

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня. ФОТОрепортаж

5 грудня на пленарному засіданні ВР нардепи з'ясовували між собою стосунки, провалили відставку глави міжнародного комітету Яременка та ухвалили низку законів.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 01

Початок роботи пленарного засідання ВР 5 грудня


Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 02

Нарада фракції СН

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 03

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 04

У президії ВР - спікер Разумков консультується з колегами

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 05

Депутатське вітання

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 06

Вид на депутатів зверху

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 07

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 08
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 09

У формі - нардеп від СН Микола Галушко

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 10
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 11
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 12

Депутатське спілкування

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 13

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 14

Богдан Яременко залишився на посту глави комітету у закордонних справах - за його відставку проголосувало 186 нардепів

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 15
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 16

Єлизавета Ясько, яка не стала главою комітету у закордонних справах

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 17

Керівництво фракції СН - Арахамія і Корнієнко

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 18

Бійка між членами СН Бужанським і Леросом

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 19
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 20

Фракція "Євросолідарності" вказує СН, що б'ються депутати їхньої фракції

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 21
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 22

Депутати СН обступили учасника бійки Бужанського

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 23

Фракція СН

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 24

Ірина Венедиктова і Сергій Бабак 

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 25
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 26
Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 27

До керівництва СН прийшла Інна Совсун з "Голосу"


Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 28

Юрій Корявченков у ложі Кабміну

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 29

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 30

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 31

Депутатські секрети

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 32

Жестикуляція нардепів

Провалена відставка Яременка і бійка між депутатами СН, - день роботи ВР 5 грудня 33

Сектор "Євросолідарності"

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