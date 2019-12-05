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05.12.19 20:13

Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на 16 годину 5 грудня тривають заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Основні зусилля підрозділів спрямовано на пошук людей і розбирання конструкцій. Силами ДСНС здійснюється гасіння окремих осередків тління, які виявляються в завалах під час розбирання зруйнованих елементів будівельних конструкцій.

Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 01
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 02

"Рятувальники Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС із застосуванням інженерної техніки, засобів малої механізації та спеціального обладнання проводять роботу зі зрізання звисаючих елементів конструкцій із метою усунення небезпеки для роботи особового складу, а також розпочато розбирання завалу через віконні прорізи на рівні першого і другого поверхів" , - йдеться в повідомленні.

Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 03
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 04
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 05
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 06

Всього від початку розбирання завалу вивезено 10 м. куб. будівельних конструкцій. Крім того, здійснюється відкачка води з підвальних приміщень будівлі коледжу. Всього відкачано 80 м. куб. води.

Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 07
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 08
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 09
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 10
Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 11

Рятувальники розбирають конструкції і шукають людей у будівлі згорілого коледжу в Одесі, - ДСНС 12

Всього до робіт залучено 37 од. техніки та 170 осіб. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи тривають.

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