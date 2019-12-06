Біля одеського коледжу, де сталася пожежа, пограбували автомобіль, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Одеської області.

За інформацією від свідків, двоє чоловіків, не звертаючи увагу на велику кількість людей, які перебували на вулиці Троїцькій поруч з місцем ліквідації пожежі, розбили вікно автомобіля і вкрали з нього сумку з речами.

"Небайдужі громадяни не гаяли часу і відразу повідомили про злочин на гарячу лінію 102, вказавши детальний опис порушників і автомобіля, на якому вони зникли. Саме це дало можливість правоохоронцям оперативно відреагувати", - повідомили в поліції.

Патрульні поліцейські, які регулювали рух транспорту неподалік від місця події, ухвалили рішення створити штучну пробку. Автомобіль з двома зловмисниками вдалося затримати. Обстеживши салон автомобіля, правоохоронці виявили сумку з речами, походження якої порушники пояснити не змогли.

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На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин події.











