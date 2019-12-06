Правоохоронці розкрили напад на подружжя на Київщині: чотирьох затримано, один з них - член ІДІЛ, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

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За словами очільника поліції столичної області Андрія Нєбитова, завдяки професійності кримінальної поліції, слідчих та спецпризначенців затримано чотирьох іноземців на території п’яти регіонів України. Один зі злодіїв розшукувався Інтерполом за участь у терористичній організації ІДІЛ і засуджений до 12 років позбавлення волі.

Громадяни Киргизстану й Таджикистану, віком 26 та 32-х років, затримані у порядку ст. 208 КПК України.

Допомагали поліцейським Київщини у затриманні групи зловмисників колеги з Житомирщини, Миколаївщини, Одещини та Чернігівщини.

Під час проведення обшуків за місцем проживання нападників поліцейські вилучили речові докази, зброю та вибухові пристрої.

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За фактом розбійного нападу триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Про затримання іноземців повідомлено Міністерство закордонних справ України та відповідні посольства.

Вирішується питання про оголошення підозри затриманим. Запобіжний захід для них обере суд.



Фото: Нєбитов/Facebook

Нагадаємо, 21 листопада невідомі особи в селі Андріївка Макарівського району напали на подружжя. Жорстоко побили пенсіонерів, забрали 600 гривень, прикраси і зникли в невідомому напрямку. Від важких травм 69-річний потерпілий помер у лікарні.

Раніше в Житомирі поліція затримала громадянина РФ - члена ІДІЛ, його розшукував Інтерпол за вбивство.