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06.12.19 11:03

З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про "замінування", вибухівку не знайшли. ФОТОрепортаж

У Миколаєві евакуювали дітей з усіх шкіл через анонімне повідомлення про замінування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформ" повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

"Так, вранці 6 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл міста Миколаєва. Дітей евакуювали, оперативні служби все перевірили, ніяких загроз не виявлено. Зараз навчальний процес потроху відновлюється", - сказали в поліції.

З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 01

Як повідомлялося, 5 грудня надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх дитсадків Миколаєва. З них довелося евакуювати дітей. Під час перевірки в цих установах вибухівки не виявлено.

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З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 02
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 03
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 04
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 05
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 06
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 07
З усіх шкіл Миколаєва евакуювали дітей через анонімне повідомлення про замінування, вибухівку не знайшли 08
Фото: сайт Преступности.НЕТ

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