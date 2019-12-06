Керівник лісгоспу та його підлеглі підозрюються в нелегальному збуті деревини на Харківщині, збитки становлять близько 5,5 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Керівник одного з лісгоспів організував механізм незаконної вирубки і реалізації оптових партій дерев цінних порід. До протиправної діяльності чиновник залучив своїх підлеглих. Для нелегального збуту деревини вони вносили до звітної документації недостовірні відомості про її кількість та санітарний стан.

Задокументовано факти розкрадання зловмисниками лісосировини на майже 5,5 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи та у службових приміщеннях державного лісництва правоохоронці вилучили речові та документальні докази незаконної діяльності.

Наразі керівнику та ще десятьом посадовцям установи здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених різними частинами ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всього кола осіб, причетних до оборудок.

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