Президент Національної турорганізації України Ліптуга працює над створенням бренду невизнаного Придністров'я. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook с повідомила журналістка Наталі Іщенко.

"... Артемій Лебедєв приїхав у Придністров'ї. Він і його команда будуть займатися розробкою бренду для нашої республіки, що поряд з іншими заходами допоможе успішніше розвивати туризм. Процес стартував ще в листопаді, коли запустили перші бренд-сесії", - наводить цитату з статті місцевого видання Іщенко.

За словами Ліптуги, вже проведено кілька бренд-сесій.

"Є цілий набір образів. Хтось бачить Суворова, хтось коньяк, хтось річку або поля, хтось - Радянський Союз. Все це упакувати в якесь дизайнерське рішення не так просто", - розповів Ліптуга.

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