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06.12.19 12:30

Президент Національної турорганізації України Ліптуга працює над створенням бренду невизнаного Придністров'я. ФОТО

Президент Національної туристичної організації України Іван Ліптуга активно працює над створенням туристичного бренду невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook с повідомила журналістка Наталі Іщенко.

"... Артемій Лебедєв приїхав у Придністров'ї. Він і його команда будуть займатися розробкою бренду для нашої республіки, що поряд з іншими заходами допоможе успішніше розвивати туризм. Процес стартував ще в листопаді, коли запустили перші бренд-сесії", - наводить цитату з статті місцевого видання Іщенко.

За словами Ліптуги,  вже проведено кілька бренд-сесій.

"Є цілий набір образів. Хтось бачить Суворова, хтось коньяк, хтось річку або поля, хтось - Радянський Союз. Все це упакувати в якесь дизайнерське рішення не так просто", - розповів Ліптуга.

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Президент Національної турорганізації України Ліптуга працює над створенням бренду невизнаного Придністровя 01Президент Національної турорганізації України Ліптуга працює над створенням бренду невизнаного Придністровя 02

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