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06.12.19 12:21

Гандзюк за розслідування про знищення Олешківського лісу присудили премію (посмертно): нагороду отримував батько. ФОТО

Батько вбитої херсонської активістки Катерини Гандзюк отримав премію імені Василя Сергієнка за розслідування його доньки про вирубку і підпали Олешківського лісу.

Про це інформує спільнота "Хто замовив Катю Гандзюк?", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пости Гандзюк про вирубку лісу об'єднали в єдиний цикл розслідувань "Остання крапля. Привід для вбивства".

"І вони перемогли. Це була її боротьба за екологію та збереження лісів. Боротьба проти підпалів та незаконних вирубок. Боротьба за її рідну Херсонщину. Бо саме Олешківські ліси не дають Херсонській області перетворитися на пустелю. І за цю боротьбу Катя поплатилася життям", - йдеться в коментарі.

Гандзюк за розслідування про знищення Олешківського лісу присудили премію (посмертно): нагороду отримував батько 01

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

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Гандзюк за розслідування про знищення Олешківського лісу присудили премію (посмертно): нагороду отримував батько 02

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