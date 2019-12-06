Поліція Фастова затримала водія, який п'яним збив насмерть перехожого і втік. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Загиблим виявився 57-річний місцевий житель.

Правоохоронці почали невідкладні пошукові заходи, і незабаром зловмисника затримали співробітники Управління поліції охорони. Ним виявився п'яний 54-річний фастівчанин - алкотестер зафіксував 0,8 проміле. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.







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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Подальшу долю водія-порушника вирішить суд.