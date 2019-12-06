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06.12.19 14:36

Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в "нормандському форматі" я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що йому було важливо зустрітися з українськими воїнами напередодні дуже важливої зустрічі в Нормандському форматі в Парижі 9 грудня і переконатися в готовності ЗСУ до будь-якого розвитку подій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив, виступаючи в п'ятницю перед військовослужбовцями ООС у місті Часів Яр Донецької області з нагоди Дня ЗСУ.

"За кілька днів перед дуже важливою зустріччю (в Нормандські форматі. - Ред.) мені було дуже важливо особисто зустрітися з вами, з воїнами, які щодня дивляться ворогові в очі і мужньо тримають оборону на сході нашої держави. Я в черговий раз переконався в високої бойової готовності наших підрозділів до будь-якого, до будь-якого розвитку ситуації".

Як відомо, 9 грудня у Франції відбудеться саміт глав держав "нормандської четвірки".

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Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 01
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 02
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 03
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 04
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 05
Зеленський на Донбасі: перед зустріччю в нормандському форматі я переконався, що наша армія готова до будь-якого розвитку ситуації 06

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