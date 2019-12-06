Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, "подарунок" від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Альтернативний варіант обкладинки
Коротше, шо не ясно?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак
Нині час такий...
Експериментатор
- Ви знаете ким я був до Верховної ради?
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали. ВIДЕО
... і це ще не всі "подарунки"
Цитати великих
Ну, давай...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Трубу "злито": в чиї руки Зеленський передасть управління ДБР?
Нові правила отримання субсидії
Воровайки
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі
Вас чекає політичне шоу…
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