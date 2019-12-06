Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, "подарунок" від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Альтернативний варіант обкладинки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент України на обкладинці журналу Time. ФОТО ДНЯ

Коротше, шо не ясно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак

Нині час такий...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менеджери "Нафтогазу" - "газові бойовики" епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков

Експериментатор

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО

- Ви знаете ким я був до Верховної ради?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали. ВIДЕО

... і це ще не всі "подарунки"

Цитати великих

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

Ну, давай...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трубу "злито": в чиї руки Зеленський передасть управління ДБР?

Нові правила отримання субсидії

Воровайки

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Вас чекає політичне шоу…

Більше фотошопів дивіться тут