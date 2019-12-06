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06.12.19 20:52

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, "подарунок" від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Альтернативний варіант обкладинки

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент України на обкладинці журналу Time. ФОТО ДНЯ

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Коротше, шо не ясно?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна готова провести конституційну реформу: ОРДЛО можуть отримати додаткові повноваження, - Єрмак

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Нині час такий...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менеджери "Нафтогазу" - "газові бойовики" епохи Порошенка, а нині - час Зеленського, - член Ради Федерації РФ Пушков

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Експериментатор

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа від ОПЗЖ Ківу застали за переглядом пікантного ролика в сесійній залі Ради. ВIДЕО

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

- Ви знаете ким я був до Верховної ради?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Припиніть бійку!" - нардепи від "Слуги народу" Бужанський і Лерос влаштували штовханину за колоною сесійної зали. ВIДЕО

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

... і це ще не всі "подарунки"

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Цитати великих

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Ну, давай...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трубу "злито": в чиї руки Зеленський передасть управління ДБР?

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Нові правила отримання субсидії

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Воровайки

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо буде треба, заберемо Одесу", - російська блатна група "Воровайки" анонсувала концерти в Києві, Харкові, Миколаєві та Одесі

Альтернативний варіант обкладинки журналу Time, подарунок від Путіна, нові правила отримання субсидії. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Вас чекає політичне шоу…

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