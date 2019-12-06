"Ми не даємо Кабміну всі повноваження", "Уважно слухаємо спікера", - з листування нардепів у Раді 6 грудня. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Початок роботи ВР 6 грудня

Керівництво ВР - Разумков і Стефанчук

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Депутати на консультаціях із членами Кабміну Миловановим і Маркаровою

В.Рабінович і В.Новінський

Президіум ВР

Прем'єр Гончарук у Раді. Поруч з ним М.Волинець

Разумков і Стефанчук





Співголова фракції "СН" Д.Арахамія

Тарута в оточенні колег зі "СН"

Нарада фракції "СН"

Співголова фракції СН А.Корнієнко і спікер Д.Разумков

Жан Беленюк зі "СН" спілкується з колегою

С. Бобровська (Голос) і А.Клочко (СН)

До депутатів від "Голосу" прийшов А.Іванчук





Депутатські жестикуляції





Юлія Тимошенко і Григорій Немиря

А.Корнієнко за трибуною ВР





Депутатське спілкування





А.Корнієнко "СН" і А.Шкрум "Батьківщина"

Герой вчорашньої бійки Гео Лерос з депутатом від ОПЗЖ А. Колтуневичем





А.Клочко зі "СН"

"Будуть нас депутатів частіше слухати", - телефон нардепа зі "СН" Н.Тищенко

"Правку 141 ставлять на підтвердження і ми провалюємо. Уважно слухаємо спікера", - з листування в чаті Зе!Депутат на телефоні нардепа від "СН" Ольги Совгирі





А. Деркач і В.Наливайченко

Спілкування Джемілєва з колегою