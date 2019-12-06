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06.12.19 23:02

"Ми не даємо Кабміну всі повноваження", "Уважно слухаємо спікера", - з листування нардепів у Раді 6 грудня. ФОТОрепортаж

6 грудня депутати ВР заслухали членів Кабміну, прийняли в першому читанні закон про держслужбу і розширили врегулювання електронних звернень громадян.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 01

Початок роботи ВР 6 грудня

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 02

Керівництво ВР - Разумков і Стефанчук

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 03

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 04\

Депутати на консультаціях із членами Кабміну Миловановим і Маркаровою

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 05

В.Рабінович і В.Новінський

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 06

Президіум ВР

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 07

Прем'єр Гончарук у Раді. Поруч з ним М.Волинець

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 08

Разумков і Стефанчук


Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 09

Співголова фракції "СН" Д.Арахамія

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 10

Тарута в оточенні колег зі "СН"

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 11

Нарада фракції "СН"

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 12

Співголова фракції СН А.Корнієнко і спікер Д.Разумков

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 13

Жан Беленюк зі "СН" спілкується з колегою

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 14

С. Бобровська (Голос) і А.Клочко (СН)

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 15

До депутатів від "Голосу" прийшов А.Іванчук

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 16
Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 17

Депутатські жестикуляції

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 18

Юлія Тимошенко і Григорій Немиря

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 19

А.Корнієнко за трибуною ВР


Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 20

Депутатське спілкування


Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 21

А.Корнієнко "СН" і А.Шкрум "Батьківщина"

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 22

Герой вчорашньої бійки Гео Лерос з депутатом від ОПЗЖ А. Колтуневичем


Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 23

А.Клочко зі "СН"

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 24

"Будуть нас депутатів частіше слухати", - телефон нардепа зі "СН" Н.Тищенко

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 25

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 26

"Правку 141 ставлять на підтвердження і ми провалюємо. Уважно слухаємо спікера", - з листування в чаті Зе!Депутат на телефоні нардепа від "СН" Ольги Совгирі


Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 27

А. Деркач і В.Наливайченко

Ми не даємо Кабміну всі повноваження, Уважно слухаємо спікера, - з листування нардепів у Раді 6 грудня 28

Спілкування Джемілєва з колегою

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