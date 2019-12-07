Загиблу під час пожежі в одеському коледжі Ксенію Бабенко поховали на Одещині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Бессарабія INFORM".

Траурна процесія відбулась у дворі школи, де навчалася Ксенія. Закінчила вона цей навчальний заклад у 2018 році. Також тут її мама працює вчителькою.

Провести дівчину в останню путь прийшли жителі не лише її рідного села, а й сусідніх.











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За інформацією "Канал 24", під час пожежі студентка вистрибнула з вікна, її привезли в лікарню в агональному стані. Ксенія померла через 15 хвилин після госпіталізації.

Відомо, що в 2015 році, перебуваючи в 6-му класі, дівчинка посіла одне з призових місць у конкурсі "Найкращий щоденник". У 2018-му Ксенія закінчила 9-й клас школи в селі Новомиколаївка і вступила до Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Одесі.

Як повідомлялося, о 10:12 середи в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

Наразі кількість загиблих під час пожежі становить 5 осіб, зниклих безвісти - 10.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.