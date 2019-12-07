Легендарна "таблетка": у Києві відкрили пам'ятник медикам, загиблим у зоні бойових дій. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в матеріалі інформаційного агентства Міністерства оборони України "Армія Inform", повідомляє Цензор.НЕТ.

На церемонії відкриття були присутні начальник медичної служби ЗС України, генерал-майор медслужби Ігор Хоменко, начальник НВМКЦ генерал-майор медслужби Анатолій Казмірчук, особовий склад військового госпіталю, ветерани АТО, волонтери й представники духовенства.

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"Військові медики з перших днів війни з гідністю виконують обов'язки з надання медичної допомоги нашим пораненим воїнам, іноді ризикуючи й власним життям. 65 медпрацівників загинули, виконуючи обов'язок на війні", - зазначив Хоменко.









Після вшанування героїв хвилиною мовчання відкрити меморіал "Обличчя війни" випала честь авторам-ініціаторам його створення - очільнику автомобільної служби капітану Юрію Сліпчуку і ветерану АТО Ігорю Сімутіну.

"Завдяки спільним зусиллям нашого колективу та значній підтримці керівництва центру з'явився цей образ бойового санітарного автомобіля УАЗ-3962, прославленого під назвою "таблетка". На її борту під ворожими обстрілами перебували відважні водії і лікарі, які з усіх сил рятували наших воїнів. На твердому граніті закарбовано імена героїв сучасності, які склали голови за Україну, яких ми завжди пам’ятатимемо!" - зазначив капітан Юрій Сліпчук.