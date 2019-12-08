Щиро бажаю Зеленському успіху в Нормандії, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав, виступаючи зі сцени на Майдані, де відбувається віче "Червоні Лінії для Зе".

"Прошу, не вірте Путіну після всього того, що він зробив поганого для України ... Не бійтеся Путіна, він не такий страшний. Подивіться, як ми змінилися за ці п'ять років", - звернувся Порошенко до Зеленського.

"Я дякую всім небайдужим. Десятки тисяч людей по всій Україні демонструють солідарність. А ще я вдячний закордонному українству, яке у всьому світі, в тому числі в Парижі проводить акції на підтримку України. Це сьогодні те, чого Україна потребує - вашої небайдужост ", - зазначив Порошенко.

Також п'ятий президент подякував фракціям "Європейської солідарності", "Голосу" і "Батьківщини".

"Парламентська опозиція об'єдналася проти капітуляції, і позапарламентські сили цього дня разом з нами. Тільки разом ми можемо протистояти здачі укранських інтересів", - підкреслив Порошенко

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"Ми на цьому майдані щиро бажаємо успіхів завтра українській делегації. Нехай ніхто не пересмикує: ми тут, бо ми віримо в нашу перемогу. Але ми також тут, щоб не допустити поразки після тієї ціни, яка була заплачена героями за 300 років боротьби за нашу незалежність, за п'ять років відсічі російському агресору", - підсумував він.











Фото - Олег Богачук