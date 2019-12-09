"Червоні лінії для Зеленського", - народні віча відбулися в різних містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ.

У Дніпрі біля будівлі облдержадміністрації провели акцію протесту "Червоні лінії для Зеленського", повідомляє Радіо Свобода. На неї зібралися близько трьох сотень людей з національною символікою.

За словами учасників, їхня мета – нагадати владі про "червоні лінії" – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати. Люди зауважували, що зібралися самі, скоординувавши свої дії в соцмережах.





Також видання повідомляє, що близько тисячі львів’ян взяли участь у народному вічі в переддень зустрічі у "нормандському форматі". Головний заклик до президента України - не здати Україну Росії. Акція розпочалася з хвилини мовчання за загиблими в Одесі.

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Під час віча учасники показали флешмоб "Росія вбиває Україну". У руках його учасники тримали інформаційні плакати про Голодомор 1932–1933 років, про репресії, які радянська влада чинила проти українців. За словами учасників флешмобу, вони продемонстрували, що коли Україна кидається в обійми Росії, то отримує кулю.

Близько сотні людей зібралися біля пам'ятника Дюку де Рішельє в Одесі, підтримавши акцію "Червоні лінії для Зеленського", передає hromadske.

Метою акції є привернення уваги одеситів та президента Володимира Зеленського до можливих помилок, які Зеленський може зробити під час "нормандської зустрічі".

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Також понад 200 харків'ян зібралися на мітинг, щоб застерегти президента Володимира Зеленського від перетину "червоних ліній" під час переговорів у "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі, інформує видання.

Нагадаємо, 8 грудня віче відбулося на Майдані в Києві.