"Червоні лінії для Зеленського", - народні віча відбулися в різних містах України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ.
У Дніпрі біля будівлі облдержадміністрації провели акцію протесту "Червоні лінії для Зеленського", повідомляє Радіо Свобода. На неї зібралися близько трьох сотень людей з національною символікою.
За словами учасників, їхня мета – нагадати владі про "червоні лінії" – вимоги українського народу, які ніхто не має права зігнорувати. Люди зауважували, що зібралися самі, скоординувавши свої дії в соцмережах.
Також видання повідомляє, що близько тисячі львів’ян взяли участь у народному вічі в переддень зустрічі у "нормандському форматі". Головний заклик до президента України - не здати Україну Росії. Акція розпочалася з хвилини мовчання за загиблими в Одесі.
Під час віча учасники показали флешмоб "Росія вбиває Україну". У руках його учасники тримали інформаційні плакати про Голодомор 1932–1933 років, про репресії, які радянська влада чинила проти українців. За словами учасників флешмобу, вони продемонстрували, що коли Україна кидається в обійми Росії, то отримує кулю.
Близько сотні людей зібралися біля пам'ятника Дюку де Рішельє в Одесі, підтримавши акцію "Червоні лінії для Зеленського", передає hromadske.
Метою акції є привернення уваги одеситів та президента Володимира Зеленського до можливих помилок, які Зеленський може зробити під час "нормандської зустрічі".
Також понад 200 харків'ян зібралися на мітинг, щоб застерегти президента Володимира Зеленського від перетину "червоних ліній" під час переговорів у "нормандському форматі" 9 грудня в Парижі, інформує видання.
Нагадаємо, 8 грудня віче відбулося на Майдані в Києві.