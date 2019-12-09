За матеріалами антикорупційного підрозділу СБУ звільнено сімох прокурорів, засуджено - чотирьох. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, повідомляється, що від початку 2019 року за матеріалами спецпідрозділів з боротьби з корупцією та оргзлочинністю:

- розпочато 10 кримінальних проваджень за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України;

- повідомлено про підозру в корупційних правопорушеннях 11 працівникам органів прокуратури, в тому числі 3 керівникам;

- засуджено 4 прокурорів;

- звільнено із займаних посад 7 посадових осіб.

Загалом зловмисники отримали неправомірної вигоди на мільйон гривень.

Так $2000 вимагав від державного реєстратора начальник однієї із місцевих прокуратур Кіровоградської області за закриття справи щодо незаконного відчуження нерухомості.





За розгляд кримінального провадження за спрощеною процедурою та застосування більш м`якого покарання хотів отримати хабар працівник місцевої прокуратури з Херсонщини.

У $5000 оцінив своє сприяння прокурор Київської місцевої прокуратури. Не безкоштовно він обіцяв звинуваченому у крадіжці киянину змінити реальний термін ув’язнення на умовний строк покарання.

За останні кілька місяців СБУ викрила на хабарах 4 прокурорів у різних регіонах України.

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Відразу двох прокурорів місцевої прокуратури викрила СБУ на Полтавщині. За $5000 посадовці обіцяли підприємцю пом`якшити кваліфікацію начебто вчиненого ним злочину.





У Черкаській області прокурор "погорів" на хабарі за приховування факту розкрадання бюджетних коштів.





На Запоріжжі прокурор однієї із місцевих прокуратур погрожував фермеру кримінальною відповідальністю за нібито незаконне отримання землі. "Вирішити питання" посадовець пропонував за $10 000.





Фото: пресслужба СБУ

За скоєні кримінальні правопорушення зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати відповідні посади та конфіскація майна.