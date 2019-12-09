19-річний киянин зґвалтував школярку і вимагав у неї гроші, погрожуючи викласти інтимні знімки в інтернет. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що підозрюваний після знайомства з 11-річною школяркою почав надсилати їй повідомлення сексуального характеру, поступово розбещуючи її. Крім того, зловмисник вимагав, щоб дівчинка надсилала йому власні фотографії в оголеному вигляді та спонукав її вживати з ним наркотичні та психотропні речовини.
В подальшому, застосовуючи психологічне насильство, підозрюваний, скориставшись тим, що малолітня школярка не розуміє значення вчинюваних щодо неї дій та не може чинити опору, примусив останню роздягнутися та зґвалтував її.
Після цього зловмисник почав вимагати у дівчинки гроші, погрожуючи у разі відмови викласти в інтернеті фотографії школярки в оголеному вигляді.
За результатами досудового розслідування, яке здійснювалося спільно з Подільським УП ГУ Національної поліції України, зловмисника вдалося встановити та затримати.
Наразі молодику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування малолітньої), ч. 1,2 ст. 189 (вимагання, вчинене повторно) КК України. Місцева прокуратура готує клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
Встановлюється причетність підозрюваного до вчинення інших злочинних дій.