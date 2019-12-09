Фура везла одяг і взуття із задекларованою вартістю $52,7 тис. Реальна вартість після звірки становить $177,2 тис., - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Про це розповів у фейсбуці глава державної митної служби Максим Нефьодов, інформує Цензор.НЕТ.

"Приїхала собі фура на Рава-Руську, везла: перукарське обладнання та аксесуари вагою 7758 кг вартістю $16 575, одяг та взуття вагою 8264 кг вартістю $52 799. Якось дивно дешево це здається на око. Фуру затримали, надіслали запити в Італію, Францію та Польщу. Поки отримали такі відповіді: перукарське обладнання та аксесуари вагою 1664 кг вартістю 41 472 євро, ще перукарське обладнання вагою 6094 кг вартість поки невідома, одяг та взуття вагою 8264 кг вартістю $177 277.

Поки Галицька митниця склала протокол на 5,3 млн грн, але це ще не кінець. Товар вилучений, чекає суду", - написав він.

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Нефьодов також звернувся до сірих імпортерів: "Практику звірок із органами інших країн будемо тільки посилювати. Нічого особистого, але цю вакханалію треба припиняти!"







