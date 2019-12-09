Смертельна ДТП в Одеській області: одна особа загинула, ще четверо, зокрема двоє дітей, серйозно постраждали. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Білгород-Дністровський відділ поліції в Одеській області.
Подія сталася сьогодні, 9 грудня, вранці між селами Випасне та Бритівка.
Слідчо-оперативною групою попередньо встановлено, що 34-річна водійка легкового фургона Renault Kangoo скоїла зіткнення з Mitsubishi, виїхавши на зустрічну смугу.
Унаслідок ДТП жінка загинула миттєво, а троє її пасажирів - хлопчик і дівчинка 7-ми та 8-ми років та 18-річна дівчина зазнали тяжких тілесних ушкоджень. Крім того, травм зазнав і 57-річний водій Mitsubish". Усіх їх забрала швидка.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.