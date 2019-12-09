Чиновники Луганської ОДА привласнили 10 млн грн, які призначалися для будівництва дитячого будинку, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході проведення робіт зі спорудження дитячого будинку сімейного типу та зони відпочинку менеджери підрядної фірми з відома чиновників облдержадміністрації незаконно заволоділи 10 млн грн бюджетних коштів. Зловмисники у декілька разів завищили вартість будівельних матеріалів, незаконно отримані гроші вони перевели на рахунки кількох фіктивних фірм-субпідрядників, зареєстрованих у Харкові. Відмивання грошей відбувалося через конвертаційний центр. Отриману готівку зловмисники привласнили.

Оперативники спецслужби встановили, що частину виведених у "тінь" грошей комерсант перевозив до тимчасово окупованого Луганська. Там він вкладав кошти у діяльність підконтрольної будівельної компанії, яка регулярно здійснює відрахування до так званого "бюджету" квазіреспубліки.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж територій або державного кордону України, вчинене в особливо великих розмірах) та ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки.

В офісах підрядної фірми у Києві, у двох приміщеннях конвертаційного центру та за місцями проживання фігурантів справи вилучено бухгалтерську документацію та матеріали, які підтверджують проведення оборудки. Також виявлено докази проведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганщини та понад 2,6 млн грн готівкою.

Триває досудове розслідування. Перевіряється інформація про причетність зловмисників до інших правопорушень у бюджетній сфері.

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