У Львові сталася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку, є постраждалий. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 13:24. Займання виникло в комірчині на сходовій клітці між 5 і 6 поверхами дев'ятиповерхового житлового будинку.
Через сильне задимлення рятувальникам довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Під час проведення робіт із ліквідації пожежі рятувальники з верхніх квартир за допомогою рятувальних пристроїв на свіже повітря вивели 3 особи. З нижніх квартир багатоповерхівки було виведено ще 17 осіб.
Також, було встановлено, що в ліфті є людина, яку рятувальники спільно з працівниками ліфтової служби вивільнили.
В результаті події постраждав мешканець будинку 1981 року народження. Потерпілий отримав опіки обличчя I ступеня і рук I-II ступеня. Після надання медичної допомоги чоловік від госпіталізації відмовився.
Обставини і причина виникнення займання встановлюється.