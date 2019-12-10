Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про затримання чоловіка зі зброєю. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової поліцейські полку особливого призначення № 1 перевірили автомобіль "Форд", за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії. Також стало відомо, що транспортний засіб перебував на території України з порушенням митного законодавства.

У салоні автівки правоохоронці виявили пакет із трьома предметами, схожими на вогнепальну зброю у розібраному стані. Власник іномарки пояснив, що вилучені предмети є пістолетами марки "Глок", які належать йому.

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За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Затриманому обирають міру запобіжного заходу.





