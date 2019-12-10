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10.12.19 11:19

Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві спецпризначенці затримали громадянина Росії і вилучили у нього три пістолети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про затримання чоловіка зі зброєю. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Близько опівночі під час патрулювання на вулиці Анни Ахматової поліцейські полку особливого призначення № 1 перевірили автомобіль "Форд", за кермом якого перебував 42-річний громадянин Росії. Також стало відомо, що транспортний засіб перебував на території України з порушенням митного законодавства.

У салоні автівки правоохоронці виявили пакет із трьома предметами, схожими на вогнепальну зброю у розібраному стані. Власник іномарки пояснив, що вилучені предмети є пістолетами марки "Глок", які належать йому.

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За фактом незаконного поводження зі зброєю слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Затриманому обирають міру запобіжного заходу.

Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція 01
Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція 02
Громадянина РФ з трьома пістолетами затримано в Києві, - Нацполіція 03

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