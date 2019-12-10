"Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Під стіни Кабміну архієпископ Климент (ПЦУ) вийшов з плакатом "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму" і заявив, що починає голодування на знак протесту проти бездіяльності української влади щодо захисту прав ПЦУ в Криму.

"Я приїхав до Києва, мені вже нічого втрачати. Я офіційно заявляю: відсьогодні я починаю безстрокове голодування. Доти, поки Кабінет Міністрів України не вирішить питання захисту релігійних свобод на території Криму, забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ. Поки Кабінет Міністрів своїми рішеннями не забезпечить збереження церковного майна, а це не тільки приміщення, а й ікони, які можна віднести сьогодні до сучасного сакрального мистецтва. Це історичні речі, які мають національно-культурну цінність", – сказав архієпископ Климент.

Фото: Цензор.НЕТ

За його словами, з пікетом він виходитиме щодня з 9:00 до 16:00, зазначивши, що припинить голодування лише після "виконання низки конкретних дій з боку української влади".

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"Моя вимога: зустріч з прем'єр-міністром України (Олексієм Гончаруком. – Ред.), визначення терміну, коли питання, які протягом п'яти років ставилися перед Кабінетом Міністрів, будуть вирішені. До цього я не припиню голодування. Якщо вони зроблять це протягом тижня – добре. Якщо ні, то з Києва мене вивезуть або в труні, або з постановою я поїду в Крим", – додав він.