"Ми вам, бл#ді, зробимо потепління", - "Миротворець" про реакцію Союзу журналістів РФ на нібито закриття сайту. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 10.12.2019 року, о 18:00 на радість потворам від медіабл#дства, бойовикам та російським найманцям, а також на вимогу деяких об’єктивних обставин ми повністю зупиняємо сервери Миротворця, а саме: сайт myrotvorets.center та всі його дзеркала", - йшлося в повідомленні на сайті проєкту.

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У російських ЗМІ, а також Спілці журналістів РФ з радістю сприйняли цю інформацію.

"Закриття цього сайту - явна ознака потепління відносин між нашими країнами", - сказав глава організації Володимир Соловйов, наголосивши, що "це один з підсумків зустрічі президентів у Парижі".

Однак, як з'ясувалося, "Миротворець" зупинить свої сервери лише на 2 години і обіцяє о 20:00 "зробити потепління" всім, хто повірив у його закриття.





