Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив місцевий портал у Facebook.

Меморіал встановили в 2016 році на кошти громади. Вранці 10 грудня невідомі його демонтували. Місцеві правоохоронці за короткий проміжок часу знайшли пам'ятник у болоті.



Фото: Портал Ворзеля

Як повідомили в Ірпінському відділі поліції, після отримання повідомлення про викрадення пам'ятника, поліцейські миттєво кинули всі сили і засоби, щоб знайти і сам пам'ятник, і вандалів, які "проявили явну неповагу до суспільства".

Правоохоронці знайшли і затримали чоловіка, який скоїв вище вказане правопорушення, ним виявився гр. П., житель смт. Ворзель

Фото: Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області / Facebook

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