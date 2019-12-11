Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
11.12.19 09:21

Вандали знищили у Ворзелі пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото. ФОТО

У Ворзелі Київської області невідомі знищили пам'ятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам, загиблим на Донбасі. Незабаром його знайшли в болоті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив місцевий портал у Facebook.

Меморіал встановили в 2016 році на кошти громади. Вранці 10 грудня невідомі його демонтували. Місцеві правоохоронці за короткий проміжок часу знайшли пам'ятник у болоті.

Вандали знищили у Ворзелі памятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото 01
Фото: Портал Ворзеля

Як повідомили в Ірпінському відділі поліції, після отримання повідомлення про викрадення пам'ятника, поліцейські миттєво кинули всі сили і засоби, щоб знайти і сам пам'ятник, і вандалів, які "проявили явну неповагу до суспільства".

Правоохоронці знайшли і затримали чоловіка, який скоїв вище вказане правопорушення, ним виявився гр. П., житель смт. Ворзель

Вандали знищили у Ворзелі памятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото 02

Фото: Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області / Facebook

Дивіться також: Меморіал полеглим у бою морським піхотинцям відкрили на Одещині. ФОТОрепортаж

Вандали знищили у Ворзелі памятник загиблим героям Небесної Сотні і воїнам АТО і викинули його в болото 03

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100