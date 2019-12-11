Пам'ятник жертвам обстрілу Краматорська перенесли із центру міста, щоб уберегти від вандалів, - міськрада. ФОТОрепортаж

Речниця Краматорської міськради Ольга Юрасова заявила, що меморіал перенесли з ініціативи власників для того, щоб уберегти від вандалів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу.
"Було звернення від власників інсталяції з проханням про її перенесення, оскільки вандали періодично руйнували її. Було вирішено перенести до військової частини для того, щоб зберегти", - написала вона.
У повідомленні міськради зазначається, що меморіал "Скільки людей ще має загинути?" перенесли на вимогу рекламного агентства "Мекс Адвертайзинг" через те, що за перші місяці його неодноразово пошкоджували невідомі.
Як доказ у пресслужбі показали фотографії пошкоджень пам'ятника.
Меморіал відкрили в лютому 2018 року. 10 лютого 2015 року внаслідок обстрілу Краматорська із системи реактивного залпового вогню "Смерч" загинули 17 осіб, 64 були поранені, серед них - п'ятеро дітей. Снаряди влучили в аеродром, а також у приватний сектор на околиці міста.