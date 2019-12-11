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11.12.19 12:18

Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Сумах поліція припинила діяльність підпільного казино в одному з місцевих кафе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Сумської області.

Його організатор - 56-річний місцевий житель. Разом з двома спільниками він влаштував гральний зал в одному з місцевих кафе. Учора працівники поліції і прокуратури за підтримки спецпідрозділу КОРД "завітали" до казино в розпал гри.

Встановлено, що зал працював у закритому режимі. Користуючись засобами конспірації, його організатори щотижня, у вівторок та п’ятницю, збирали в підпільному залі любителів азартних ігор.

"Учора під час санкціонованого обшуку детективами слідчого управління та співробітниками відділу з боротьби з торгівлею людьми було виявлено та вилучено два покерні столи, ігрове обладнання, документацію та боргові розписки. Наразі тривають слідчі дії за ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (зайняття гральним бізнесом).

Хід слідства перебуває під процесуальним керівництвом прокуратури. Вирішується питання про оголошення про підозру особам, причетним до протиправної діяльності.

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Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція 01
Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція 02
Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція 03
Місцеві жителі організували підпільне казино в одному з кафе Сум, - Нацполіція 04

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