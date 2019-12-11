Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, подібні акції відбуваються не вперше. Цього разу до акції долучилися понад десять нацгвардійців, серед них як "новачки", так і "досвідчені" донори.

"Для мене це вже п’яте донорство і перше – у районі проведення операції Об’єднаних сил", – розповідає інструктор Руслан. Гвардієць вперше пішов до станції переливання крові з товаришами по службі у Дніпрі, і ось вже понад рік кожні два місяці здає кров.

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"Це дуже потрібна справа, адже наша кров може врятувати чиєсь життя", – каже чоловік.

Отриману кров працівники медичного закладу передадуть до станції переливання крові Донецької області, адже донорський матеріал потрібен завжди, зазначили у лікарні.



Фото: пресцентр ОС/Facebook