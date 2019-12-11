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11.12.19 13:27

Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці Національної гвардії України, які виконують завдання у районі відповідальності в ОТУ "Схід" Об'єднаних сил, долучилися до Дня донора, що відбувся на базі центральної районної лікарні населеного пункту Велика Новосілка Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, подібні акції відбуваються не вперше. Цього разу до акції долучилися понад десять нацгвардійців, серед них як "новачки", так і "досвідчені" донори.

Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб 01

"Для мене це вже п’яте донорство і перше – у районі проведення операції Об’єднаних сил", – розповідає інструктор Руслан. Гвардієць вперше пішов до станції переливання крові з товаришами по службі у Дніпрі, і ось вже понад рік кожні два місяці здає кров.

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"Це дуже потрібна справа, адже наша кров може врятувати чиєсь життя", – каже чоловік.

Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб 02

Отриману кров працівники медичного закладу передадуть до станції переливання крові Донецької області, адже донорський матеріал потрібен завжди, зазначили у лікарні.

Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб 03
Фото: пресцентр ОС/Facebook

Військовослужбовці Нацгвардії зі складу ОС здали кров для жителів Донеччини, - штаб 04

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